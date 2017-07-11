ГПУ начала проверку по заявлению Януковича о госперевороте

«Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников, которые, по заявлению нашего клиента, причастные к его совершению, в рамках уголовного дела (относительно убийств и покушений на убийства правоохранителей и военнослужащих в феврале 2014)», — приводит слова Сердюка пресс-служба адвокатской фирмы Aver Lex, которая представляет интересы бывшего главы государства.