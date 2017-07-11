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14:29 (мск), источник: Ipress.ua

В июне Гройсман получил более 19 тыс грн на командировки

Заработная плата премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за июнь составила 37 768,67 гривен.

Источник: Ipress.ua

Сумма средств, начисленная Гройсману в июне, составила 37 768,67 гривен, из них должностной оклад — 9000 гривен, надбавка за выслугу лет — 2970 гривен, надбавка за интенсивность труда — 4050 гривен, зарплата за время командировок — 19407, 97 гривен, индексация — 132,02 гривны, отпускные — 2 208,68 гривен, говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос «Украинской новостей».

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Сумма удержанных налогов составила 7 364,89 гривны, из них подоходный налог — 6 798,36 гривен, военный сбор — 566,53 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 403,78 гривны.

Зарплата Гройсмана за декабрь 2016 составила 35,9 тыс. гривен, за январь — 36 тыс. гривен, за февраль — 35,7 тыс. гривен, за март — 36,2 тыс. гривен, за апрель и май — по 35, 8 тыс. гривен.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2016, согласно которой его суммарный доход составил 15 млн 765 тыс. грн.

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