В июне Гройсман получил более 19 тыс грн на командировки

Источник: Ipress.ua

Сумма средств, начисленная Гройсману в июне, составила 37 768,67 гривен, из них должностной оклад — 9000 гривен, надбавка за выслугу лет — 2970 гривен, надбавка за интенсивность труда — 4050 гривен, зарплата за время командировок — 19407, 97 гривен, индексация — 132,02 гривны, отпускные — 2 208,68 гривен, говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос «Украинской новостей».

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Сумма удержанных налогов составила 7 364,89 гривны, из них подоходный налог — 6 798,36 гривен, военный сбор — 566,53 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 30 403,78 гривны.

Зарплата Гройсмана за декабрь 2016 составила 35,9 тыс. гривен, за январь — 36 тыс. гривен, за февраль — 35,7 тыс. гривен, за март — 36,2 тыс. гривен, за апрель и май — по 35, 8 тыс. гривен.