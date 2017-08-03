Депутат ЗакСа Ленобласти предложил взимать сбор с россиян, которые выезжают на отдых за границу
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести сбор для выезжающих на курорты за границу, сообщают РИА Новости.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести сбор для выезжающих на курорты за границу, сообщают РИА Новости.
Владимир Петров считает, что размер сбора должен определяться в зависимости от страны направления, но не должен превышать 100 рублей в сутки.
Подобная инициатива, по его мнению, будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников. А, тем не менее, за последние годы российская туристическая отрасль совершила значительный качественный скачок:
Также он подчёркивает, что «недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья».
Выльются ли подобные предложения во
Напомним, ранее депутат Петров предлагал создать министерство магии, которое должно было бы отвечать и регулировать деятельность магов и колдунов. А в феврале вовсе «пришёл» на Законодательное Собрание в картонном виде.