Депутат ЗакСа Ленобласти предложил взимать сбор с россиян, которые выезжают на отдых за границу

Источник: Reuters

Владимир Петров считает, что размер сбора должен определяться в зависимости от страны направления, но не должен превышать 100 рублей в сутки.

Подобная инициатива, по его мнению, будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников. А, тем не менее, за последние годы российская туристическая отрасль совершила значительный качественный скачок:

Также он подчёркивает, что «недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья».

Выльются ли подобные предложения во что-то действующее в настоящий момент неизвестно.