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19:05 (мск), источник: ivbg.ru

Депутат ЗакСа Ленобласти предложил взимать сбор с россиян, которые выезжают на отдых за границу

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести сбор для выезжающих на курорты за границу, сообщают РИА Новости.

Источник: Reuters

Владимир Петров считает, что размер сбора должен определяться в зависимости от страны направления, но не должен превышать 100 рублей в сутки.

Подобная инициатива, по его мнению, будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников. А, тем не менее, за последние годы российская туристическая отрасль совершила значительный качественный скачок:

Также он подчёркивает, что «недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья».

Выльются ли подобные предложения во что-то действующее в настоящий момент неизвестно.

Напомним, ранее депутат Петров предлагал создать министерство магии, которое должно было бы отвечать и регулировать деятельность магов и колдунов. А в феврале вовсе «пришёл» на Законодательное Собрание в картонном виде.

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