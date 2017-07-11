США провели успешные испытания систем ПРО THAAD на Аляске

По информации телеканала, размещенная на Аляске система ПРО успешно перехватила ракету, запущенную с северной части Гавайев.

«Я испытываю огромную гордость за правительство и команду подрядчика, которые руководили этими испытаниями сегодня. Эти испытания также продемонстрировали потенциал систем THAAD и их способность перехватывать и уничтожать угрозы в виде баллистических ракет», — цитирует телеканал слова главы агентства по противоракетной обороне Сэма Гривса.

По словам Гривса, данные системы ПРО будут защищать страну «от реальной и растущей угрозы».

Ранее Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни.

В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.