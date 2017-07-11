Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с "пьяным мальчиком"
Кофе продлевает жизнь
Германия обратилась к России с призывом из-за поставки в Крым
В чем настоящая причина смерти Олега Яковлева
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ рассказали версии, как был сбит малайзийский «Боинг»
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
"Теперь его не остановить": Анисина о любви Джигурды и разводе
Овсиенко о ребёнке: Женщины в моем возрасте рожают
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
16:08 (мск), источник: Volga News

В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации

В понедельник, 10 июля, начался прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Советского внутригородского района, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В конкурсе имеют право принимать участие граждане:

владеющие государственным языком Российской Федерации; имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности; при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Порядок и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте думы городского округа Самара.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 июля до 31 июля 2017 года (включительно) в рабочие дни по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 33.

Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.

Напомним, бывший глава администрации Советского района Владимир Сафронов в ночь с 11 на 12 июня погиб в автомобильной аварии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ветеран труда, живущий в сарае, отказывается получать паспорт
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания ПРО THAAD на Аляске
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Полина Максимова и Юрий Колокольников сыграют любовь в сериале Канал НТВ готовит к эфиру новый детективный проект о романтических отношениях между сотрудниками полиции
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербург активно застраивают апартаментами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь