В Советском районе Самары объявлен конкурс на замещение должности главы администрации
В понедельник, 10 июля, начался прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Советского внутригородского района, сообщает
В понедельник, 10 июля, начался прием документов на конкурс на замещение должности главы администрации Советского внутригородского района, сообщает
В конкурсе имеют право принимать участие граждане:
владеющие государственным языком Российской Федерации; имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее 4 (четырех) лет стажа муниципальной службы или не менее 5 (пяти) лет стажа работы по специальности; при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Порядок и условия проведения конкурса размещены на официальном сайте думы городского округа Самара.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 10 июля до 31 июля 2017 года (включительно) в рабочие дни по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, каб. 33.
Все участники, подавшие документы, обязаны явиться для участия в проведении конкурса в указанные время и место лично.
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участниками конкурса документов.
Напомним, бывший глава администрации Советского района Владимир Сафронов в ночь с 11 на 12 июня погиб в автомобильной аварии.