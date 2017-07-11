Назарбаев провел заседание Совбеза

Источник: Tengrinews

На заседании были обсуждены актуальные вопросы обеспечения кибербезопасности и профилактики терроризма. Президент Казахстана отметил важность внедрения цифровых технологий в современной жизни, подчеркнув при этом необходимость противодействия киберугрозам и незаконному использованию информационных технологий.

«Информационно-коммуникационные технологии присутствуют во всех сферах жизни человека и государства. Поэтому в своем Послании “Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность” я поставил целью развитие цифровых технологий. Это принесет свою пользу, с другой стороны, их внедрение сопровождается угрозой кибератак. Поэтому Казахстан должен быть готов к этому», — сказал Нурсултан Назарбаев.