МИД Великобритании назвал грабежом плату Евросоюзу за Brexit

«Я думаю, что суммы, которые я видел, кажутся мне грабительскими», — сказал Джонсон во вторник, отвечая на вопрос в парламенте. Речь идет о десятках миллиардов евро. На вопрос, получит ли Брюссель «от ворот поворот», если потребует больше денег, Джонсон сказал, что думает, что «от ворот поворот» это вполне приемлемое выражение.