Три новых консульства планируется открыть в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Три новых генконсульства планируется открыть в ближайшее время в Екатеринбурге. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в интервью ТАСС на международной промышленной выставке «Иннопром-2017».

«Хочу сказать, что да, мы получаем информацию о желании или намерении иностранной страны открыть здесь генеральные консульства. В настоящее время речь идет о том, что ведется переписка, где-то и более интенсивная, где-то и менее интенсивная, новое желание трех иностранных государств учредить здесь генеральные консульства. Пока их называть не буду… то, что такие обращения поступали в правительство РФ, я подтверждаю», — сказал он.