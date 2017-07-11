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15:49 (мск), источник: ТАСС

Три новых консульства планируется открыть в Екатеринбурге

Представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов не уточнил, о консульствах каких государств идет речь.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Три новых генконсульства планируется открыть в ближайшее время в Екатеринбурге. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в интервью ТАСС на международной промышленной выставке «Иннопром-2017».

«Хочу сказать, что да, мы получаем информацию о желании или намерении иностранной страны открыть здесь генеральные консульства. В настоящее время речь идет о том, что ведется переписка, где-то и более интенсивная, где-то и менее интенсивная, новое желание трех иностранных государств учредить здесь генеральные консульства. Пока их называть не буду… то, что такие обращения поступали в правительство РФ, я подтверждаю», — сказал он.

Ранее ТАСС сообщал о намерении создать в Екатеринбурге консульство Казахстана.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой стало «Умное производство», страна партнер — Япония. Организатор — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор — ГК «Формика», генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра — информационное агентство ТАСС.

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