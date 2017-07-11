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17:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Госсовет Татарстана опубликовал обращение к Президенту России

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Государственный Совет Татарстана V созыва на своем 30-м заседании принял обращение к Президенту России Владимиру Путину.

Документ будет направлен главе государства, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Госсовет РТ также полностью опубликовал текст обращения:

Уважаемый Владимир Владимирович! Вы возглавили Россию в непростой период исторического развития, когда продолжающийся кризис в экономике, разбалансированность законодательства на всех уровнях власти и территориальная разобщенность угрожали самой ее целостности.

В этих условиях совершенствование федеративных отношений в рамках Конституции Российской Федерации и сильная региональная политика стали важным фактором укрепления российской государственности.

Заключение Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, утвержденного вами в статусе Федерального закона, создало политико-правовые предпосылки для динамичного развития Республики Татарстан с учетом ее особенностей.

Договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной и межконфессиональной стабильности. Более четверти века консолидирующую роль как для многонационального народа Татарстана, так и для всех татар, проживающих в России и за ее пределами, играет институт республиканской президентской власти.

Практика реализации договора убедительно доказала жизненность российского федерализма. Татарстан успешно реализует многие масштабные федеральные проекты, являясь одним из опорных регионов нашей страны, где созданы привлекательные условия для жизни и бизнеса.

Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации, находит поддержку абсолютного большинства жителей республики, о чем было заявлено в резолюции III съезда народов Татарстана в апреле 2017 года.

Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве, вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами. Вместе с тем в связи с истечением срока действия договора возникают определенные проблемы реализации ряда действующих норм Конституции Республики Татарстан.

Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица Республики Татарстан и образовать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам.

Комментарии
1
Бай Ханович
Правильное обращение к главе России, не плохо было бы чтобы и в других регионах РФ главы именовались президентами как в Татарстане.
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