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17:13 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин обсудил ситуацию в сельском хозяйстве с главой минсельхоза и руководителем КРСО

Ситуация в сельском хозяйстве региона, строительство Сергиевской птицефабрики и итоги участия самарской делегации во Всероссийском дне поля в Казани стали главными темами рабочей встречи губернатора Николая Меркушкина с министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Поповым и генеральным директором ОАО «Корпорация развития Самарской области» Андреем Новиковым.

Как доложил главе региона Алексей Попов, погодные условия внесли серьезные коррективы в работу сельхозпроизводителей и привели к определенным потерям. По его словам, в регионе есть территории, где в июне выпало 3,5 месячной нормы осадков, а ночные холода не позволяют в полной мере развиваться таким культурам, как кукуруза и подсолнечник. Тем не менее, общее положение министр охарактеризовал как сложное, но не критичное.

«Очень хорошее состояние озимых (масса, набор колоса), но последние катаклизмы, в частности, ураган, нанесли ущерб. Мы сейчас готовим технику к различным вариантам уборки. Возможно, все надо будет делать в тех же погодных условиях, в которых мы находимся. Поэтому в полном объеме готовим и складские помещения, и зерносушильное оборудование, иначе мы не сохраним урожай», — сказал Алексей Попов.

В свою очередь, руководитель «Корпорации развития» Андрей Новиков рассказал губернатору, что в регионе продолжается возвращение земель в сельхозоборот. Подчеркнем, что за последние 4 года в сельхозоборот региона возвращено более полумиллиона гектаров земель.

По словам главы корпорации, в последнее время только в Богатовском и Борском районах области возвращено в оборот 4 тыс. га земли. Три тысячи из них обработаны и засеяны, тысяча гектар подготовлена под посев озимых. По словам Андрея Новикова, еще 1000 га земли на этих территориях будет введено в сельхозоборот в ближайшее время.

Обсудили на встрече и ход строительства стратегического объекта для региона — Сергиевской птицефабрики. Было подчеркнуто, что ряд крупных российских компаний и банковских структур рассматривают возможность инвестиций в завершение строительства фабрики.

Погодные условия внесли коррективы в работу сельхозпроизводителей и привели к потерям. В регионе есть территории, где в июне выпало 3,5 месячной нормы осадков, а ночные холода не позволяют развиваться таким культурам, как кукуруза и подсолнечник.

Напомним, на площадке предприятия запланировано строительство птичников, инкубаторов для яиц, убойного цеха и цеха глубокой переработки. В состав комплекса также войдут комбикормовый завод и элеватор в с. Кабановка Кинель-Черкасского района.

Мощности фабрики рассчитаны на производство 150−200 тыс. т мяса птицы в год, что позволит не только удовлетворить потребности региона, но и экспортировать мясо в российские регионы и за рубеж. Это первый столь масштабный проект, реализуемый в регионе за последние 20 лет.

В частности, Алексей Попов и Андрей Новиков проинформировали главу региона о ходе работ по строительству элеватора в Кабановке. Было отмечено, что элеватор, как самостоятельный объект, необходим не только Сергиевской птицефабрике, но важен и в масштабах области.

«Строительство Сергиевской птицефабрики исключительно важно. Крупный, завершенный объект, который работает, всегда будет интересен любому инвестору», — резюмировал Николай Меркушкин.

Отметим, что переговоры с потенциальным инвестором Сергиевской птицефабрики глава регионального минсельхоза провел и на завершившемся на днях в Казани Всероссийском дне поля — 2017. Алексей Попов подчеркнул, что компания, которая рассматривает возможность инвестирования, сейчас сосредотачивает свои активы в Поволжье и заинтересована в участии в сельскохозяйственных проектах в Самарской области.

В целом, по словам главы минсельхоза, День поля в Казани для Самарской области прошел успешно. Регион на выставке в рамках праздника представил коллективную экспозицию, на которой свою продукцию и услуги выставили ведущие организации агропромышленного комплекса региона и сельхозпроизводители всех районов.

Самарскую экспозицию высоко оценил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и министр сельского хозяйства Китая Хань Чанфу. Алексей Попов рассказал федеральному министру, что самарская продукция и разработки, представленные на выставке, пользуются большой популярностью и спросом у многих сельхозтоваропроизводителей по всей России благодаря неизменно высокому качеству, технологической новизне и ориентированности на потребности и запросы аграриев.

«Мы заключили более 20 контрактов на поставку различных видов техники, а в целом экспозиция области была признана одной из лучших и получила медаль Всероссийского Дня поля», — сказал в завершении рабочей встречи с губернатором Николаем Меркушкиным глава регионального минсельхоза.

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