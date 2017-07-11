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16:00 (мск), источник: РБК

Медведев рассказал о методах проведения будущей переписи населения

Три методики сбора данных используют в будущей переписи населения, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по этому вопросу, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что первый способ проведения переписи — удаленный, а именно через интернет, когда россияне смогут заполнить переписной лист самостоятельно с помощью компьютера или смартфона.

Второй метод, по словам Медведева, будет заключаться в том, что информация о населении будет собираться с помощью «специальных планшетов». По его словам, это «существенно» упростит обработку данных.

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Еще одним способом сбора данных является проведение опроса переписчиками, рассказал Медведев. Они будут приходить к людям, получать от них ответы и заполнять бумажные переписные листы, пояснил он.

«Работа предстоит немаленькая», — сказал премьер. Он напомнил, что «времени осталось уже немного» и нужно учитывать опыт предыдущих переписей населения, последняя из которых прошла в 2010 году. Медведев отметил, что необходимо проанализировать «проблемы, которые возникали раньше», и стремиться к тому, чтобы получить «максимально полные» и достоверные данные.

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Перепись населения 2020 года пройдет с привлечением современных технологий

Для проведения Всероссийской переписи потребуется 50 млрд руб., сообщал в конце июня руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов. Он рассказал, что ее планируется провести, используя планшеты и машиночитаемые документы. ​

Суринов пояснил, что Росстат не будет вносить серьезные изменения в переписной лист, но добавит вопросы о миграции. По его словам, это необходимо, чтобы выполнять обязательства перед странами СНГ и Евразийской экономической комиссией, а также чтобы «корректно» оценить миграцию, в том числе трудовую.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает использовать интернет в качестве одного из способов проведения переписи населения. Заполнить переписной лист через глобальную сеть смогут те граждане России, которые зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе. Кроме того, сами переписчики могут дистанционно проводить опрос.

Всероссийскую перепись населения планируется провести в 2020 году.

Комментарии
2
Анатолий Н.
Кому что, а Д.А.М. компы планшеты и смартфоны, у 70--80 летних стариков есть такая техника уважаемый Д.А.?-НЕТ, а если есть у кого то смогут они обращаться с такой электроникой также Д.А.-НЕТ)))
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Валерий Васильевич
Деньги не куда девать что ли.Лучше по детдомам распределили б,а то "зимой и летом-одним цветом"-по себе знаю.
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