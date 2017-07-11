Стал известен первый самовыдвиженец на выборы в омский горсовет

Напомним, во вторник 11 июля стартовало выдвижение в омский городской совет. Документы от партийных участников выборов и самовыдвиженцев будут принимать до 18:00 31 июля. Многие партии назначили свои конференции по выдвижению кандидатов буквально день в день, так что интрига с партийными кандидатами разрешится к концу недели. Пока известны кандидаты от «Яблока» и КПРФ.