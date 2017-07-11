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15:58 (мск), источник: СуперОмск

Стал известен первый самовыдвиженец на выборы в омский горсовет

Как сообщили в пресс-службе городской избирательной комиссии, в день старта кампании в омский горсовет был официально зарегистрирован первый самовыдвинжеец.

На 9-й одномандатный округ заявился пенсионер Дмитрий Перевальский. Для получения официального статуса кандидата ему необходимо собрать 250 подписей.

Напомним, во вторник 11 июля стартовало выдвижение в омский городской совет. Документы от партийных участников выборов и самовыдвиженцев будут принимать до 18:00 31 июля. Многие партии назначили свои конференции по выдвижению кандидатов буквально день в день, так что интрига с партийными кандидатами разрешится к концу недели. Пока известны кандидаты от «Яблока» и КПРФ.

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