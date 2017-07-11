Минтранс Крыма вслед за Волковым покинут два его зама

«Освободить Семенова Сергея Юрьевича от должности первого заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению. Освободить Ховякову Лидию Юрьевну от должности заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению», — сказано в документах.
Ранее сообщалось, что министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.
Семенов Сергей Юрьевич родился в 1979 году в Омске. В 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В октябре 2016 года был назначен первым заместителем министра транспорта Республики Крым.
Ховякова Лидия Юрьевна родилась в 1969 году в Курганинском районе Краснодарского края. В 1987 году окончила Пашковский сельскохозяйственный техникум, в 1993 году — Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственном производстве». В ноябре 2016 года была назначена на должность заместителя министра транспорта Республики Крым.