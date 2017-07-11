Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
На сайте Минобразования Украины разместили фото обнаженных женщин
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: в Киеве рассказали о просмотре российского ТВ на передовой
СМИ о версиях крушения малайзийского "Боинга"
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
"Теперь его не остановить": Анисина о любви Джигурды и разводе
Овсиенко о ребёнке: Женщины в моем возрасте рожают
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12«Мать Ганга»
15:53 (мск), источник: РИА Крым

Минтранс Крыма вслед за Волковым покинут два его зама

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости (Крым). Первый заместитель министра транспорта Крыма Сергей Семенов и заместитель главы Минтранса РК Лидия Ховякова покинут свои должности в августе. Соответствующие указы опубликованы на портале крымского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Семенова Сергея Юрьевича от должности первого заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению. Освободить Ховякову Лидию Юрьевну от должности заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению», — сказано в документах.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Семенов Сергей Юрьевич родился в 1979 году в Омске. В 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В октябре 2016 года был назначен первым заместителем министра транспорта Республики Крым.

Ховякова Лидия Юрьевна родилась в 1969 году в Курганинском районе Краснодарского края. В 1987 году окончила Пашковский сельскохозяйственный техникум, в 1993 году — Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экономист по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственном производстве». В ноябре 2016 года была назначена на должность заместителя министра транспорта Республики Крым.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Лукашенко предложил белорусам «вгрызаться» в европейский рынок
США провели успешные испытания ПРО THAAD на Аляске
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Полина Максимова и Юрий Колокольников сыграют любовь в сериале Канал НТВ готовит к эфиру новый детективный проект о романтических отношениях между сотрудниками полиции
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь