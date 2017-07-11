Минтранс Крыма вслед за Волковым покинут два его зама

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Семенова Сергея Юрьевича от должности первого заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению. Освободить Ховякову Лидию Юрьевну от должности заместителя министра транспорта Республики Крым 4 августа 2017 года по собственной инициативе согласно поданному заявлению», — сказано в документах.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он будет исполнять свои обязанности до 4 августа 2017 года.

Семенов Сергей Юрьевич родился в 1979 году в Омске. В 2002 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В октябре 2016 года был назначен первым заместителем министра транспорта Республики Крым.