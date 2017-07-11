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16:42 (мск), источник: РИА Крым

И.о. главы администрации Ялты стала Елена Сотникова

ЯЛТА, 11 июл — РИА Новости (Крым). На внеочередной сессии городского совета Ялты депутаты назначили исполняющим обязанности главы администрации города Елену Сотникову, которая ранее занимала должность первого заместителя главы администрации.

В ходе сессии депутаты приняли отставку главы администрации Андрея Ростенко, который ранее написал заявление об отставке по собственному желанию.

Елена Сотникова, назначенная и.о. главы администрации Ялты, 7 июля этого года была назначена на должность первого заместителя главы администрации города. На этом посту она сменила Владимира Блажнова.

Елена Сотникова родилась 26 декабря 1964 года в Ялте. В 2010—2013 годах работала начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым.

С марта по май 2014 года возглавляла Министерство юстиции Республики Крым, затем работала заместителем начальника главного управления Министерства юстиции РФ по Республике Крым и Севастополю.

Сотникова также является секретарем ялтинского отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» и советником председателя Государственного совета Крыма.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 6 июля, анонсировал ряд кадровых перестановок, среди которых и отставка главы администрации Ялты Андрея Ростенко. В понедельник, 10 июля, Ростенко написал заявление об отставке по собственному желанию.

Андрей Ростенко занимал пост главы администрации Ялты с ноября 2014 года. Во время своей работы активно занимался борьбой с незаконно возведенными строениями, в том числе, добился сноса скандально известного торгового комплекса «Еда» на набережной Ялты и участвовал в разработке концепции инфраструктуры плато Ай-Петри после сноса незаконных построек.

Уделял большое внимание благоустройству города, разработке новых проектов развития Ялты, в частности, концепции городской набережной. Занимался налаживанием контактов с зарубежными городами и странами, в частности, за время его работы в должности главы администрации было налажено сотрудничество с Ниццей — городом-побратимом Ялты.

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