Товарооборот между Ираном и Нижегородской областью по итогам 2016 года вырос в 7,5 раза

Согласно информации, по итогам 2016 года экспорт в Иран из Нижегородской области составил за год $48,5 млн., что больше в 8,5 раза, чем в 2015 году. Импорт продукции из Ирана составил $3,5 млн. — в 2,9 раза больше, чем за 2015 год. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $45 млн.