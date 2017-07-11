Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
Интимная пластика в Великобритании помолодела
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
В России массово закрываются агентства недвижимости
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Тропические «притворщики»: кто такие тенрекиГде обитают тенреки и как они попали в Книгу рекордов Гиннесса
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в американские выборы – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Природные пожары в Калифорнии
18:28 (мск), источник: НТА-Приволжье

Товарооборот между Ираном и Нижегородской областью по итогам 2016 года вырос в 7,5 раза

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на данные Приволжского таможенного управления, товарооборот за прошедший год составил $51,985 млн.

Согласно информации, по итогам 2016 года экспорт в Иран из Нижегородской области составил за год $48,5 млн., что больше в 8,5 раза, чем в 2015 году. Импорт продукции из Ирана составил $3,5 млн. — в 2,9 раза больше, чем за 2015 год. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $45 млн.

По объему товарооборота с Нижегородской областью по итогам 2016 года Иран занял 23 место из 143 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров нижегородских предприятий в Финляндию вырос в 12,5 раз в январе — марте 2017 года.

Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
МИД РФ отреагировал на введение биометрического контроля Киевом
Медведев рассказал о методах проведения переписи населения
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
Кузнецова проиграла в четвертьфинале Уимблдона
Спорт
«Спартак» оказался не готов к лимиту Разбираемся, как новый лимит отразится на ведущих клубах РФПЛ
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Дизайн трешки: квартира с яркими акцентами в Самаре
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Петербург активно застраивают апартаментами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь