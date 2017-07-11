Товарооборот между Ираном и Нижегородской областью по итогам 2016 года вырос в 7,5 раза
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Согласно информации, по итогам 2016 года экспорт в Иран из Нижегородской области составил за год $48,5 млн., что больше в 8,5 раза, чем в 2015 году. Импорт продукции из Ирана составил $3,5 млн. — в 2,9 раза больше, чем за 2015 год. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $45 млн.
По объему товарооборота с Нижегородской областью по итогам 2016 года Иран занял 23 место из 143 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что экспорт товаров нижегородских предприятий в Финляндию вырос в 12,5 раз в январе — марте 2017 года.