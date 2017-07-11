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17:47 (мск), источник: Интерфакс

Семь кандидатов выдвинуты на пост главы Прикамья

Пермь. 11 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги периода выдвижения кандидатов на выборы губернатора, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе регионального избиркома во вторник.

Всего выдвинуты семь кандидатов. От КПРФ на выборы идет Ирина Филатова, от партии «Единая Россия» — врио губернатора региона Максим Решетников. Партия ЛДПР выдвинула Олега Постникова, «Справедливая Россия» — Владимира Аликина.

Партия «Патриоты России» заявила в качестве кандидата на пост главы края Андрея Степанова, партия «Города России» — Константина Окунева, от партии «Великое Отечество» выдвинут Олег Хараськин.

«Сейчас проводится проверка сведений, представленных каждым кандидатом», — отметили в пресс-службе.

Период сдачи документов кандидатами на регистрацию продлится с 21 июля по 26 июля, а завершится она 4 августа.

Как сообщалось, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Виктора Басаргина, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий.

Врио губернатора региона был назначен Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики и развития Москвы.

Выборы главы Прикамья назначены на 10 сентября.

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