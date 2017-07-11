Семь кандидатов выдвинуты на пост главы Прикамья
Пермь. 11 июля.
Пермь. 11 июля.
Всего выдвинуты семь кандидатов. От КПРФ на выборы идет Ирина Филатова, от партии «Единая Россия» — врио губернатора региона Максим Решетников. Партия ЛДПР выдвинула Олега Постникова, «Справедливая Россия» — Владимира Аликина.
Партия «Патриоты России» заявила в качестве кандидата на пост главы края Андрея Степанова, партия «Города России» — Константина Окунева, от партии «Великое Отечество» выдвинут Олег Хараськин.
«Сейчас проводится проверка сведений, представленных каждым кандидатом», — отметили в
Период сдачи документов кандидатами на регистрацию продлится с 21 июля по 26 июля, а завершится она 4 августа.
Как сообщалось, 6 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Виктора Басаргина, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий.
Врио губернатора региона был назначен Максим Решетников, возглавлявший департамент экономической политики и развития Москвы.
Выборы главы Прикамья назначены на 10 сентября.