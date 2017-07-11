Украинское правительство решило возобновить переговоры с Ryanair — Гройсман

Источник: УНИАН

Гройсман отметил, что после встречи с Ryanair он провел специальное заседание с руководителями министерства инфраструктуры и главного аэропорта «Киев».

«Мы решили возобновить процесс переговоров с компанией Ryanair», — сказал Гройсман в своем заявлении.

Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы — авиакомпания Ryanair заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Потом, через высокий спрос со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в частности из Львова в Берлин на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта «Борисполь», при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт «Киев» (Жуляны).