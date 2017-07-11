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20:24 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: надо вгрызаться в европейский рынок

Во вторник 11 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по приоритетам внешней политики республики, на котором сделал ряд заявлений и поставил новые задачи для производственников и дипломатического корпуса нашей страны.

Источник: Sputnik.by

Участниками совещания по приоритетам внешней политики стали более 250 человек, среди которых были представители всех дипломатических миссий Беларуси за рубежом. Президент назвал основным критерием успешности внешней политики в целом и МИД в частности наращивание и диверсификацию экспорта. Продажи отечественных товаров за границу в нынешнем году выросли на 20%, а это почти два миллиарда долларов, поэтому важно разработать новую стратегию экспорта, основанную на улучшении его качественной структуры.

«Подчеркиваю: Россия — наш основной торгово-экономический партнер. Мы вместе вырабатываем общие подходы по ключевым задачам в экономике. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции — это шанс для их экономики, мы должны понимать, что это не меньший шанс для нашей экономики. Потому что наши хозяйственные связи очень переплетены, и кооперация глубочайшая. Без наших товаров России будет обойтись трудно, и когда они говорят об импортозамещении, считайте, это шанс для нашего процесса импортозамещения», — сказал президент.

Глава государства также заметил, что проведение в Минске 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ стало одним из очевидных свидетельств признания новой роли Беларуси. Президент подчеркнул, что страны Евросоюза сейчас переживают непростые времена, но заверил, что прекрасно справятся с трудностями. В этой связи президент поставил конкретную задачу дипломатам и промышленникам по более тесному экономическому сближению с Европой.

«Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным, технологичным рынком. И это задача для всех. В продвижении наших экономических интересов главная роль принадлежит белорусским субъектам хозяйствования. Их работа должна соответствовать современным рыночным условиям и требованиям. С учетом этого стоит выстраивать весь комплекс продвижения товара — от его сертификации и продажи до предоставления гарантийных и сервисных услуг», — сказал Лукашенко.

Президент поручил соответствующим министерствам и ведомствам вплотную заняться созданием за рубежом объединенных сервисных центров основных белорусских предприятий. Также поручил правительству провести экспортную ревизию по всем отраслям, чтобы определить, кто производит востребованный в мире товар, а кто работает на увеличение складских запасов.

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