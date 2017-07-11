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17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России заподозрил Киев в желании возвести железный занавес

Введение биометрического контроля для россиян, пересекающих границу с Украиной, свидетельствует о страхе Киева перед личными связями народов двух стран.

Соответствующее заявление российского министерства иностранных дел опубликовано на его сайте во вторник, 11 июля.

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«Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран», — говорится в сообщении. В МИД не исключили, что украинские власти «готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения» россиян и украинцев.

В Москве вызывает сожаление стремление властей соседнего государства перекрыть возможности для общения между гражданами, добавили в ведомстве.

Накануне украинский президент Петр Порошенко объявил о введении биометрического контроля для всех иностранцев, которые пересекают госграницу. При этом ранее председатель Службы национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявлял, что у Госпогранслужбы нет возможности ввести подобные новшества, при этом избежав огромных очередей на границе.

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18:12 (мск)© Ньюстюб
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