МИД России заподозрил Киев в желании возвести железный занавес

Соответствующее заявление российского министерства иностранных дел опубликовано на его сайте во вторник, 11 июля.

«Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран», — говорится в сообщении. В МИД не исключили, что украинские власти «готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения» россиян и украинцев.

В Москве вызывает сожаление стремление властей соседнего государства перекрыть возможности для общения между гражданами, добавили в ведомстве.