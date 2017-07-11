Москва упрекнула Киев за попытку отгородиться новой «берлинской стеной»

Источник: "РИА Новости" Украина

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России.

Как подчеркнули в МИД РФ, Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран.

«Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства — начиная от возведения “великой стены Яценюка” до запрета российских соцсетей», — говорится в документе.

По мнению МИД РФ, судя по всему, в Украине «готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины».

«В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной Раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России в Украине, так и Украины в России. Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться “новой Берлинской стеной” весьма прискорбны», — говорится в документе.