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19:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Москва упрекнула Киев за попытку отгородиться новой «берлинской стеной»

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Россия расценивает планы Украины ввести въезд для граждан РФ по биометрическим паспортам как линию на разрыв контактов с Россией, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Источник: "РИА Новости" Украина

Президент Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России.

Как подчеркнули в МИД РФ, Киев продолжает упорно гнуть порочную линию на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран.

«Такая политика неудивительна. Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства — начиная от возведения “великой стены Яценюка” до запрета российских соцсетей», — говорится в документе.

По мнению МИД РФ, судя по всему, в Украине «готовы выстроить новый железный занавес, лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины».

«В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной Раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России в Украине, так и Украины в России. Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться “новой Берлинской стеной” весьма прискорбны», — говорится в документе.

В МИД РФ указали, что будут внимательно следить, насколько вводимые украинской стороной новшества будут соответствовать положениям действующего двухстороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года.

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