Почему в Казахстане повышаются цены на сезонные продукты

Источник: Sputniknews.kz

«Основной причиной, повлиявшей на рост цен в июне, является дороговизна нового урожая и сезонность, выраженная в естественном сокращении запасов во втором квартале каждого года. Анализ последних пяти лет показывает, что сезонному росту цен подвержены четыре товара: лук репчатый, картофель, морковь и капуста. Но повышение цен этого года выше среднего повышения за аналогичный период последних пяти лет», — сказал Тимур Сулейменов.

Министр информировал, что с начала года наблюдается рост цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: на лук репчатый — на 81,1%, картофель — на 74,9%, капусту — на 61,2%, морковь — на 38,1%, говядину — на 10,7%.

По его словам, этому поспособствовал ряд причин, в том числе рост цен на бензин, дизельное топливо, коммунальных тарифов — по газоснабжению, отоплению и электроэнергии.