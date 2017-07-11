Москва планирует выслать дипломатов США

Источник: Sputnik.md

Данный шаг станет ответной мерой на решение США не возвращать посольскую собственность российским дипломатам.

Этот вопрос остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В этих условиях, подчеркивают источники издания, Москва вынуждена ответить зеркально — выслать порядка 30 работающих в России американских дипломатов и ввести ответные санкции в отношении собственности.

«Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры», — пояснил представитель российского МИД.

Под арест могут попасть принадлежащие США дача в Серебряном бору и складское помещение в Москве, тогда как резиденция посла США в Спасо-Хаусе и посольская англо-американская школа в Санкт-Петербурге, возможно, затронуты не будут.

Администрация американского президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России.