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18:54 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Протесты под Радой. Полиция отчиталась о ситуации

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Полиция Киева не зафиксировала нарушений общественного порядка в ходе митинга за отмену депутатской неприкосновенности возле здания Верховной Рады Украины, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Источник: "РИА Новости" Украина

Митинг за отмену депутатской неприкосновенности проходит возле здания парламента в Киеве, его участники ранее подожгли файеры. В данный момент Рада рассматривает представление Генпрокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с ряда депутатов для возможности привлечения их к уголовной ответственности.

«Никаких грубых правонарушений не зафиксировано», — сказала Блищик.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции «Оппозиционного блока» — Михаила Добкина, от «Народного фронта» — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от «Блока Петра Порошенко» — Борислава Розенблата, от «Радикальной партии» — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.

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