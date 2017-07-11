Протесты под Радой. Полиция отчиталась о ситуации

Митинг за отмену депутатской неприкосновенности проходит возле здания парламента в Киеве, его участники ранее подожгли файеры. В данный момент Рада рассматривает представление Генпрокуратуры Украины о снятии неприкосновенности с ряда депутатов для возможности привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представления на снятие неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов от фракции «Оппозиционного блока» — Михаила Добкина, от «Народного фронта» — Евгения Дейдея и Максима Полякова, от «Блока Петра Порошенко» — Борислава Розенблата, от «Радикальной партии» — Андрея Лозового и внефракционного депутата Олеся Довгого.