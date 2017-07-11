Йоханнес Хан сказал Павлу Филипу, чего ждет ЕС от Молдовы
Евросоюз продолжит поддерживать европейский путь Республики Молдова и ждет от властей продолжения реформ, которые дадут ощутимые результаты, касающиеся уровня жизни населения.
Евросоюз продолжит поддерживать европейский путь Республики Молдова и ждет от властей продолжения реформ, которые дадут ощутимые результаты, касающиеся уровня жизни населения.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан на встрече в Кишиневе с
Глава правительства отметил, что приоритеты процесса реформ, обозначенные ЕС, были учтены при разработке повестки дня ассоциации, которая должна быть завершена на этой неделе. Кроме того, была подготовлена и подписана вторая совместная Дорожная карта правительства и парламента по программе приоритетных реформ.
В документе содержится 59 мер, которые предстоит реализовать до конца декабря 2017 г. Дорожная карта также будет передана европейским структурам.
В то же время Павел Филип выразил надежду, что предстоящий саммит «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе, станет шагом вперед в предоставлении общей перспективы вхождения Молдовы в ЕС, что поможет ускорить реализацию реформ и убедить граждан предоставить еще больший кредит европейскому проекту.