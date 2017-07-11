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21:03 (мск), источник: Noi.md

Йоханнес Хан сказал Павлу Филипу, чего ждет ЕС от Молдовы

Евросоюз продолжит поддерживать европейский путь Республики Молдова и ждет от властей продолжения реформ, которые дадут ощутимые результаты, касающиеся уровня жизни населения.

Источник: Noi.md

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан на встрече в Кишиневе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, передает NOI.md.

Премьер-министр приветствовал участие высокопоставленного европейского чиновника в прошедшем в Кишиневе заседании неофициального министерского диалога «Восточного партнерства», назвав это сигналом доверия к Молдове со стороны европейских партнеров.

Глава правительства отметил, что приоритеты процесса реформ, обозначенные ЕС, были учтены при разработке повестки дня ассоциации, которая должна быть завершена на этой неделе. Кроме того, была подготовлена и подписана вторая совместная Дорожная карта правительства и парламента по программе приоритетных реформ.

В документе содержится 59 мер, которые предстоит реализовать до конца декабря 2017 г. Дорожная карта также будет передана европейским структурам.

В то же время Павел Филип выразил надежду, что предстоящий саммит «Восточного партнерства», который пройдет 24 ноября в Брюсселе, станет шагом вперед в предоставлении общей перспективы вхождения Молдовы в ЕС, что поможет ускорить реализацию реформ и убедить граждан предоставить еще больший кредит европейскому проекту.

Премьер-министр Молдовы и комиссар ЕС по вопросам расширения и политике добрососедства также обменялись мнениями по проекту изменений избирательной системы в нашей стране. Павел Филип отметил, что в настоящее время идет работа над включением технических и юридических рекомендаций Венецианской комиссии в текст закона, чтобы соблюсти все демократические нормы и предотвратить любые злоупотребления во время выборов.

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