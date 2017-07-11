Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности
Верховная Рада лишила народного депутата от группы «Воля народа» Олеся Довгого депутатской неприкосновенности.
Верховная Рада лишила народного депутата от группы «Воля народа» Олеся Довгого депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, за представление генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение Довгого к уголовной ответственности проголосовал 251 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракция «Оппозиционный блок», группы «Воля народа» и «Видродження».
Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007—2009 годах.
21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га.
Довгий отвергает все обвинения.
4 июля Регламентный комитет ВР направил председателю парламента Андрею Парубию заключение, в котором говорится о «существенных недостатках» в представлении на Довгого.
Напомним, ранее нардеп Олесь Довгий призвал Раду проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.
По словам нардепа, он понимает, что в случае снятия неприкосновенности его ждет «непростой период».