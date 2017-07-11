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18:51 (мск), источник: УНИАН

Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности

Верховная Рада лишила народного депутата от группы «Воля народа» Олеся Довгого депутатской неприкосновенности.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за представление генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение Довгого к уголовной ответственности проголосовал 251 из 309 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракция «Оппозиционный блок», группы «Воля народа» и «Видродження».

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007—2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га.

Довгий отвергает все обвинения.

4 июля Регламентный комитет ВР направил председателю парламента Андрею Парубию заключение, в котором говорится о «существенных недостатках» в представлении на Довгого.

Напомним, ранее нардеп Олесь Довгий призвал Раду проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

По словам нардепа, он понимает, что в случае снятия неприкосновенности его ждет «непростой период».

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