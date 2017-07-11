Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман: как покончить с Западом без единого выстрела
Кофе продлевает жизнь
В соцсетях раскритиковали 3-летнюю дочку Тимати
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Новая форма китайских стюардесс произвела фурор
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхС развитием технологий проблема переработки мусора должна становиться всё менее актуальной. Научные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Татарстан просит у Путина продления особого статуса – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
26-летняя модель выглядит на 50 лет из-за редкой аномалии (фото)
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
21:02 (мск), источник: Publika.md

Стартовали крупнейшие в Черноморском регионе учения НАТО

Крупнейшие многонациональные военные учения НАТО Saber Guardian 2017 официально открылись во вторник на полигоне Ново село в районе города Сливен в Болгарии.

Источник: Publika.md

Маневры с участием около 25 тысяч военных из 23 стран, союзников и партнеров НАТО, продлятся до 20 июля. «Масштаб проводимых учений подчеркивает необходимость коллективных усилий по обеспечению гарантий безопасности и мира в Восточной Европе», — отметил во время церемонии открытия заместитель начальника обороны армии Болгарии вице-адмирал Эмил Ефтимов.

В состав многонациональной дивизии включены танковые, пехотные, инженерные, военно-воздушные формирования и специальные подразделения. В различных маневрах примут участие военные Болгарии, США, Грузии, Украины, Словении, Румынии, Сербии, Венгрии, Литвы, Польши, Греции, Республики Македония, Канады, Италии и Португалии.

Учения Saber Guardian в этом году самые масштабные как по количеству участников, так и по разнообразию поставленных задач. Они включат в себя штабные учения, боевые стрельбы, преодоление водных потоков и эвакуацию раненых, высадку десанта. Основными объектами, где пройдут учения на территории Болгарии, будут полигон Ново село, полигон Корен, зенитный полигон ВВС Шабла, авиабазы Крумово и Безмер. Руководит маневрами многонациональная структура, расположенная в районе совместных болгаро-американских сооружений на полигоне Ново село.

Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Главная цель учений — демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой момент и в любой точке Европы, сообщает ТАСС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Siemens подал в суд из-за поставки турбин в Крым
Сергей Лавров отчитал журналистов на министерской встрече ОБСЕ
Отток капитала из России вырос на 70 процентов
Киев освободит жителей Крыма от биометрического контроля
Сын Трампа рассказал, как его заманили на встречу с юристом
Россияне стали более чувствительными к ценам в магазинах
МОК утвердил единовременные выборы столиц ОИ 2024 и 2028 годов
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Общежития могут заменить молодежными кооперативами
Леди
7 идей, что надеть на пляж (если вы сожгли парео) Если вы уже купили свой идеальный купальник и отсчитывается часы до отъезда в теплые края, советуем ознакомиться с нашим гидом по пляжной моде
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь