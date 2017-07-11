Стартовали крупнейшие в Черноморском регионе учения НАТО
Крупнейшие многонациональные военные учения НАТО Saber Guardian 2017 официально открылись во вторник на полигоне Ново село в районе города Сливен в Болгарии.
Крупнейшие многонациональные военные учения НАТО Saber Guardian 2017 официально открылись во вторник на полигоне Ново село в районе города Сливен в Болгарии.
Маневры с участием около 25 тысяч военных из 23 стран, союзников и партнеров НАТО, продлятся до 20 июля. «Масштаб проводимых учений подчеркивает необходимость коллективных усилий по обеспечению гарантий безопасности и мира в Восточной Европе», — отметил во время церемонии открытия заместитель начальника обороны армии Болгарии
В состав многонациональной дивизии включены танковые, пехотные, инженерные,
Учения Saber Guardian в этом году самые масштабные как по количеству участников, так и по разнообразию поставленных задач. Они включат в себя штабные учения, боевые стрельбы, преодоление водных потоков и эвакуацию раненых, высадку десанта. Основными объектами, где пройдут учения на территории Болгарии, будут полигон Ново село, полигон Корен, зенитный полигон ВВС Шабла, авиабазы Крумово и Безмер. Руководит маневрами многонациональная структура, расположенная в районе совместных
Saber Guardian 2017 проводятся одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. Главная цель учений — демонстрация способности к быстрому перемещению и сосредоточению союзных сил в любой момент и в любой точке Европы, сообщает ТАСС.