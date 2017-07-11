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21:00 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип встретился с послом США

Премьер-министр Павел Филипп сегодня принял посла США в Республике Молдове Джеймса Петтита, сообщает МОЛДПРЕС.

Источник: Publika.md

Официальные лица обсудили основные подвижки в диалоге между Республикой Молдова и партнерами по развитию и обменялись мнениями о внедрении реформ. В этом контексте молдавский премьер сообщил американскому дипломату о результатах действий кабмина, отметив регуляторную реформу, реформу пенсионной системы, системы здравоохранения и судебной системы.

«Правительство, которое я возглавляю, обязалось провести реформы для граждан и для превращения Республики Молдова в страну европейских стандартов — на основе обязательств, взятых на себя в подписанной с ЕС Дорожной карте и в Соглашении с Международным валютным фондом», — заявил Павел Филип. Премьер-министр также поблагодарил за оказываемую Соединенными Штатами постоянную поддержку.

В свою очередь, американский дипломат призвал правительство РМ продолжать решительно внедрять реформы, даже если их результаты станут ощутимы только со временем. Джеймс Петтит отметил, что США выступают за следование демократическим ценностям и стремятся помочь Молдове продвигаться вперед.

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