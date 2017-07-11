Сын Трампа рассказал, как его заманили на встречу с юристом из России
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд
ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд
Во вторник
По словам
«У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием», — заявляет
Под «политическим оппозиционным исследованием» в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.
В опубликованной переписке
Ранее газета The New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть «связи в Кремле», в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом
По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как «предлог для встречи». Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала
В понедельник
В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.