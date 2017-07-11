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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Сын Трампа рассказал, как его заманили на встречу с юристом из России

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший признал, что на встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая состоялась в июне 2016 года в Нью-Йорке, он согласился после обещаний, что ему может быть предоставлен компромат на Хиллари Клинтон.

Источник: AP 2017

Во вторник Трамп-младший выложил в своем Twitter заявление, а также переписку с музыкальным критиком Робом Голдстоуном, который и организовал встречу.

По словам Трампа-младшего, Голдстоун передал ему просьбу о встрече от российского певца Эмина Агаларова, с которым сын Трампа был знаком еще с 2013 года.

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«У Эмина и его отца очень уважаемая компания в Москве. Информация, которую они предлагали, как я думал, была политическим оппозиционным исследованием», — заявляет Трамп-младший.

Под «политическим оппозиционным исследованием» в США понимают практику сбора информации о политических оппонентах для их дискредитации.

В опубликованной переписке Трамп-младший в ответ на предложение о разговоре с Эмином Агаларовым говорит Голдстоуну: «Если это то, о чем ты говоришь (информация о Клинтон — ред.), то мне это нравится».

Трамп-младший уточняет, что сначала пытался обсудить этот вопрос по телефону, а когда это не получилось, согласился на личную встречу. При этом он вновь повторяет, что «женщина (Весельницкая — ред.) не была российским чиновником» и «не имела никакой информации, а хотела говорить об усыновлении и Акте Магнитского».

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Ранее газета The New York Times сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть «связи в Кремле», в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сын президента сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой «быстро выяснилось, что она не имела значимой информации».

По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как «предлог для встречи». Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон.

В свою очередь Голдстоун ранее заявил, что адвокат ему сообщила о наличии у нее информации о возможных незаконных взносах в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон в Национальный комитет Демократической партии.

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