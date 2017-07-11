Лукашенко поддержал предложение о более широком изучении китайского языка в Беларуси

Источник: Ежедневник.by

«Сделайте, чтобы к сентябрю эти все решения были формализованы, начиная от изучения китайского языка (мы действительно здесь опаздываем) вплоть до туризма, о котором здесь говорили», — сказал Александр Лукашенко.

По мнению дипломата, одной из главных проблем, которая сдерживает развитие сотрудничества с КНР, является языковой барьер. Это особенно актуально, если учитывать, что все допуски продукции на рынок Китая — заявки, контракты — оформляются именно на китайском языке.