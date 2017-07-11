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20:33 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине арестовали российских пограничников

Апелляционный суд Херсонской области постановил заключить под стражу двух российских пограничников, задержанных 30 июня. Об этом во вторник, 11 июля, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Им вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность республики (часть 2 статьи 110 УК Украины). Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении россиян.

СБУ в июле уточнила, что задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В российском ведомстве подтвердили эту информацию и выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

В июне глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко рассказал, что двое неизвестных без документов причалили к берегу Перекопского залива в Херсонской области. При допросе выяснилось, что они — крымские пограничники, которые играли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседней страны.

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