На Украине арестовали российских пограничников

Им вменяется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность республики (часть 2 статьи 110 УК Украины). Правоохранительные органы продолжают расследование в отношении россиян.
СБУ в июле уточнила, что задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В российском ведомстве подтвердили эту информацию и выразили надежду на скорое разрешение ситуации.
В июне глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко рассказал, что двое неизвестных без документов причалили к берегу Перекопского залива в Херсонской области. При допросе выяснилось, что они — крымские пограничники, которые играли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседней страны.
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