На Украине арестовали российских пограничников

СБУ в июле уточнила, что задержанные — сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. В российском ведомстве подтвердили эту информацию и выразили надежду на скорое разрешение ситуации.

В июне глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко рассказал, что двое неизвестных без документов причалили к берегу Перекопского залива в Херсонской области. При допросе выяснилось, что они — крымские пограничники, которые играли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута и случайно оказались на территории соседней страны.