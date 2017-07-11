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22:37 (мск), источник: Ipress.ua

С Розенблата сняли неприкосновенность

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.

Источник: Ipress.ua

«За» соответствующее решение проголосовали 296 депутатов, против 0.

При этом Рада не проголосовала за арест депутата и содержание под стражей.

Прокуратура подозревает Розенблата в получении взяток за внесение в парламент законопроекта об уменьшении ренты за добычу янтаря с 25% до 5% и лоббирование интересов компании «Фуджейра», которая занимается добычей янтаря.

Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблатта и направил этот вывод Верховной Раде.

На заседании Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали видеодоказательства злоупотребления служебным положением и вымогательства народного депутата из фракции БПП Борислава Розенблата.

Полякову и Розенблату инкриминируется взяточничество в обмен на продвижение законопроекта об условиях добычи янтаря в интересах компании «Фуджейра» из ОАЭ.

Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблата при получении взятки в размере 200 тыс. долларов якобы за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.

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