С Розенблата сняли неприкосновенность
Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.
Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Борислава Розенблата, которого недавно исключили из фракции БПП.
«За» соответствующее решение проголосовали 296 депутатов, против 0.
При этом Рада не проголосовала за арест депутата и содержание под стражей.
Прокуратура подозревает Розенблата в получении взяток за внесение в парламент законопроекта об уменьшении ренты за добычу янтаря с 25% до 5% и лоббирование интересов компании «Фуджейра», которая занимается добычей янтаря.
Ранее регламентный комитет ВР поддержал представление ГПУ на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблатта и направил этот вывод Верховной Раде.
На заседании Генеральная прокуратура и САП продемонстрировали
Полякову и Розенблату инкриминируется взяточничество в обмен на продвижение законопроекта об условиях добычи янтаря в интересах компании «Фуджейра» из ОАЭ.
Детективы НАБУ задержали охранника народного депутата Розенблата при получении взятки в размере 200 тыс. долларов якобы за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.