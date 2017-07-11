Могерини заявила о готовности ЕС налаживать контакты с Россией
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Европейский союз готов и намерен налаживать контакты с Россией, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU — Европейский союз готов и намерен налаживать контакты с Россией, заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
«Европейский союз готов строить мосты, когда дело доходит до связей между нашими обществами», — заявила она на совместной
«Мы пришли к соглашению об расширении коммуникации на различных уровнях», — добавила она.