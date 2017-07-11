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21:50 (мск), источник: ТАСС

Лавров: РФ надеется, что США будут уважать свои обязательства по дипсобственности РФ

По словам главы российского МИД, если этого не произойдет, Москва примет ответные меры.

Источник: AP 2017

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что США все-таки будут уважать свои международные обязательства по российской дипсобственности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг изъятия Вашингтоном российской дипломатической собственности на территории США.

«Надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будет уважать свои международные обязательства», — подчеркнул министр.

Если этого не произойдет, если мы увидим, что такой шаг не считают в Вашингтоне необходимым, тогда, конечно, мы примем ответные меры — это закон дипломатии, закон международной жизни, взаимность — это основа всех отношений.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ
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В конце декабря 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США прямо обвиняли Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Комментарии
5
Николай Першин
Тут надо добавить два парохода Мистралей. Они сейчас ждут свою судьбу в Египте. Что такое пароход Мистраль - это десантный суперкорабль для наступательных действий. Их надо пару штук. Теперь вопрос, зачем Путину наступательные пароходы? Не печальтесь.
, скажу. Для того, что бы в ООН нас все станы боялись. Просто мы там сильно зависаем и экономически и божески.
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Другой Мир
Да сколько можно их предупреждать? Тупость понимает только силу: выслали, забрали и дело с концом.
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Николай Першин
На самом деле стыдно перед Миром. Страны без автоматов Калашникова, просто уссыкуаются. Мы разбираемся с турбинами. И как Трамп пожал руку Путину. То что турбины попали в Крым это не плохо. Тем более, что у нас руководит Страной фокусник. то бы так хитро забрал бы Крым у Украины. Да и так всему Миру пудрил мозги. Только заслуженный сотрудник КГБ. Наверное даже народный. Любитель вести статистику кто его любит в народе.
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Лавров: США стыдно оставлять ситуацию с дипсобственностью РФ в подвешенном состоянии
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