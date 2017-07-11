Лавров: РФ надеется, что США будут уважать свои обязательства по дипсобственности РФ
По словам главы российского МИД, если этого не произойдет, Москва примет ответные меры.
По словам главы российского МИД, если этого не произойдет, Москва примет ответные меры.
БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что США
«Надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будет уважать свои международные обязательства», — подчеркнул министр.
Если этого не произойдет, если мы увидим, что такой шаг не считают в Вашингтоне необходимым, тогда, конечно, мы примем ответные меры — это закон дипломатии, закон международной жизни, взаимность — это основа всех отношений.
В конце декабря 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
, скажу. Для того, что бы в ООН нас все станы боялись. Просто мы там сильно зависаем и экономически и божески.