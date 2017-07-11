СБУ открыла 34 производства в отношении пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

«В течение января — июня 2017 года СБУ в отношении владельцев и (или) администраторов сообществ в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрировано 34 уголовных производства, 27 лицам объявлено о подозрении и вынесены 27 обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.