СБУ открыла 34 производства в отношении пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассники»
Служба безопасности Украины открыла 34 уголовных производства в отношении пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в течение
Служба безопасности Украины открыла 34 уголовных производства в отношении пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в течение
Их обвиняют в распространении антиукраинской пропаганды, сообщает
«В течение января — июня 2017 года СБУ в отношении владельцев и (или) администраторов сообществ в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и государственной власти в стране, проведению массовых беспорядков и других противоправных действий, зарегистрировано 34 уголовных производства, 27 лицам объявлено о подозрении и вынесены 27 обвинительных приговоров суда по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, что 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против юридичнии лиц и российских компаний.
В июне петиция к президенту Украины Петра Порошенко с требованием отменить блокирование российской социальной сети «ВКонтакте» набрала 25 тыс. подписей, необходимых для ее рассмотрения.
Киевский офис социальной сети «ВКонтакте» закрыли