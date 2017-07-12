Посольство РФ: восхваление Басаева в турецкой газете вызывает сожаление

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Турецкая проправительственная газета Yeni Akit опубликовала во вторник статью о Басаеве в годовщину его ликвидации. Как пишет газета, его «вспоминают с милосердием и благодарностью» и «скорбят о нем». Упоминается об одном из терактов, совершенным Басаевым, в ходе которого он в 1991 году захватил российский пассажирский самолет и вынудил его приземлиться в Анкаре. Согласно газете, эта акция «прославила его на весь мир». Приводятся также несколько высказываний Басаева террористического характера.

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«Вызывает сожаление статья в турецкой газете Yeni Akit, восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей. Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений. Хорошо известен антироссийский настрой редакционной политики газеты Yeni Akit, являющейся, кстати, далеко не самым популярным СМИ в Турции. Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур», — сказал Лешуков.

Басаев был одним из главарей чеченских радикальных исламистов, организатором множества терактов, активным участником войны в Чечне, лично убивавшим людей. По информации российских спецслужб, Басаев стоял за самыми крупными и жестокими терактами в РФ, в том числе терактом на Дубровке (погибли более 120 заложников), захватом школы в Беслане (свыше 300 погибших) и убийством президента Чечни Ахмата Кадырова.