Додон хочет, чтобы Молдова была похожей на Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что хочет видеть свою страну похожей на Беларусь.
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что хочет видеть свою страну похожей на Беларусь.
«Я хочу, чтобы Молдова была, как Беларусь. Нужен сильный лидер, вертикаль власти, нужно вернуть то хорошее, что было при Советстком Союзе. Нужно с Россией дружить и с Западом дружить», — заявил Додон в интервью на телеканале «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что считает очень важным и правильным решение президента Беларуси Александра Лукашенко об изменении Конституции страны в самом начале его президентского срока.
«То, что сделал Лукашенко в начале своего президентского срока — принять Конституцию и сделать президентскую страну. Мы будем добиваться того же», — сказал президент Молдовы.
По его словам, с Беларуси можно брать пример по многим направлениям.
«У вас анархии нету, и это плюс. Второе — то, что вы сделали и делаете в экономике. Вы не разрушили колхозы, у вас серьезная промышленность, вы сохранили все то лучшее, что осталось от Советского Союза», — сказал он.