В Госдуму внесли проект об упрощении возврата излишне взысканных налогов

Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.