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11 июля, источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект об упрощении возврата излишне взысканных налогов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налогов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА Новости

Документ вносит в статью 79 Налогового кодекса изменение, которое исключает судебный порядок возврата излишне взысканных сумм налога, сборов, страховых взносов, пеней или штрафа. Судебный порядок возврата излишне взысканных сумм разработчики — депутаты Андрей Макаров, Глеб Хор, Леонид Симановский, Владислав Резник и сенаторы Евгений Бушмин, Мухарбий Ульбашев — считают «обременительным» для налогоплательщика.

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Вместо положений, предоставляющих право налогоплательщику подать исковое заявление о возврате в суд в течение трех лет и общего срока исковой давности, предлагается увеличить срок на подачу налогоплательщиком заявления о возврате суммы излишне взысканного налога с одного месяца до трех лет.

В соответствии с законопроектом заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. В случае, если установлен факт излишнего взыскания налога, на основании данного заявления налоговый орган принимает решение о возврате суммы излишне взысканного налога, а также начисленных процентов на эту сумму. Данные нормы также будут применяться в отношении сборов, страховых взносов, пеней и штрафов.

«Данные изменения направлены на упрощение процедуры возврата сумм излишне взысканных налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов, сокращение количества судебных споров, а также позволяют распространить досудебную процедуру обжалования на отказ в возврате излишне взысканных сумм налогов», — поясняют авторы законодательной инициативы.

Комментарии
3
Андрей .
а, ну да.., депутатам нужно показывать что они работают. Даже фамилии подписали, упадёшь..！
Так не придумывайте всякую ахинею. Или у вас это модно? Трезвый разум и собственное мнение можно занести в красную книгу.
Хоть кто-то бы переплюнул президента красноречием, а то срок подходит и оглянуться ненакого.
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Андрей .
органы которые за это отвечают трогать не стали！Почему они должны вычитывать больше чем полагается. Вот замудрили！, Накажите своих просто не доводя дел до суда. ..И себя обезопасить и нас сделать виноватыми. А кто не обратится - пусть козна пополняется на законных основаниях.
Не знает наш народ законов и власти этим пользуются.
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Вера ,
Про своих, про пострадавших от санкций
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