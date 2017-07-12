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00:43 (мск), источник: ТАСС

Минздрав РФ централизует закупку лекарств для пациентов с редкими болезнями

Речь идет об орфанных заболеваниях, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ планирует уже в 2017 году централизовать закупку препаратов для лечения пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Виктора Пинского.

Нам очень помогла встреча председателя Совета Федерации с (премьер-министром) Дмитрием Анатольевичем Медведевым на эту тему. Мы надеемся, что хотя бы часть орфанных заболеваний в этом году удастся передать на федеральный уровень.
Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известно около 7 тысяч разновидностей таких болезней.

Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для заболеваний, входящих в федеральную программу «Семь нозологий», еще 24 нозологии — ответственность регионов. По словам министра, по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного обходится региону в сумму около 100 млн в год.

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«Есть регионы, которые концентрируют этих больных. Это просто другой уровень заболеваемости. Регионы не могут справиться. Дошло до того, что Псковская область покупает квартиры в Москве семьям с такими больными, чтобы Москва брала на себя обязательства. Поэтому мы поддерживаем инициативу спикера (Валентины Матвиенко — прим. ТАСС). И если мы идем единым фронтом, у нас будет больше надежды на успех», — отметила министр.

Зарплаты врачей

Участники заседания внутрифракционной группы обсудили также проблему зарплат медработников.

«Сегодня выйти на более или менее приличную зарплату получается у тех медработников, которые работают за себя и за того парня — на несколько ставок. Все понимают, что это — не нормальная ситуация. Слишком дорогая цена у переработок врача: они могут стоить пациенту жизни», — считает Пинский.

Министр здравоохранения отметила, что уже в четвертом квартале 2017 года зарплаты врачей должны выйти на показатели 180% средней по экономике, 90% — для среднего медперсонала и 80% — для младшего. «Мы ориентируемся по среднеарифметической сумме — 36,7 тысячи рублей», — сказала Скворцова.

Комментарии
1
Леонид Барковский
Госпожа Скворцова!
Отчего-то от Ваших реформ, ситуация становится не просто хуже с каждым днем. Она катастрофическая. Вы млжете вирать очки Президенту. он у нас наивный, по отношению к своим болонкам. Но мы на местах. в регионах видим тот звиздец, в который сегодня превратилась медицина в России.
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