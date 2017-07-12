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08:29 (мск), источник: Ведомости

Губернаторы будут допускать мэров к государственной тайне

На портале раскрытия информации во вторник был опубликован разработанный ФСБ законопроект, дающий губернаторам право утверждать список глав муниципальных образований, которым нужен доступ к государственной тайне. Согласно предложенной поправке в закон «О гостайне» руководители муниципалитетов будут получать такой допуск после проверки (федеральные депутаты, адвокаты и судьи получают допуск без проверки) и у них будет браться расписка о соблюдении гостайны.

Источник: РИА "Новости"

В допуске согласно тому же закону может быть отказано из-за недееспособности, по болезни, из-за попытки получения мэром или его ближайшими родственниками вида на жительство за рубежом, действий против безопасности России, сообщения недостоверной информации или уголовного преследования. Если же получивший допуск глава муниципального образования нарушит подписку, то губернатор согласно другой разработанной ФСБ поправке в закон «О местном самоуправлении» может лишить его допуска и даже отстранить от должности.

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По словам человека, близкого к Минобороны, наделение губернатора правами по допуску мэров к гостайне вытекает из одобренных зимой поправок в законы «О воинской службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которыми на губернаторов и нижестоящих руководителей, т. е. глав муниципалитетов, возложена персональная ответственность за проведение мобилизации на управляемой ими территории, а на губернаторов еще и обязанности командующего силами территориальной обороны.

Мэры и сейчас получают допуск, например, если они руководят ЗАТО или им по работе нужна информация о некоторых характеристиках объектов, которая составляет гостайну, добавляет собеседник в спецслужбах. Он согласен с тем, что возложение на губернаторов ответственности за допуск к гостайне мэров связано именно с укреплением мобилизационной вертикали.

По мнению политолога Алексея Макаркина, политические злоупотребления предлагаемой нормой вполне возможны. Это еще один удар по местному самоуправлению, которое по закону независимо от исполнительной власти.

Однако губернатор теперь получает еще один рычаг прямого воздействия на мэров, говорит эксперт.

Местное самоуправление и так ослаблено, выборы мэров в большинстве регионов отменены, и губернатор имеет рычаги для избрания в законодательных органах нужных ему глав муниципалитетов. Теперь же отбирается последняя возможность для какой-либо автономии, ведь поскольку вопросы безопасности сейчас носят приоритетный характер, то оспорить лишение допуска у глав муниципалитетов не будет никакой возможности, замечает Макаркин.

Комментарии
4
анатолий шалденков
Допуск к деньгам бюджетным,а теперь и гос.тайне и не жирно будет!?
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Ротокан Карлович
Гостайна,для мэров? Это ...опа.
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Андрей Агапов
надо еще доплатить им за секретность...
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