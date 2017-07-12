Губернаторы будут допускать мэров к государственной тайне

Источник: РИА "Новости"

В допуске согласно тому же закону может быть отказано из-за недееспособности, по болезни, из-за попытки получения мэром или его ближайшими родственниками вида на жительство за рубежом, действий против безопасности России, сообщения недостоверной информации или уголовного преследования. Если же получивший допуск глава муниципального образования нарушит подписку, то губернатор согласно другой разработанной ФСБ поправке в закон «О местном самоуправлении» может лишить его допуска и даже отстранить от должности.

Читайте также Директор ФСБ рассказал о терактах, предотвращенных в 2016 году

По словам человека, близкого к Минобороны, наделение губернатора правами по допуску мэров к гостайне вытекает из одобренных зимой поправок в законы «О воинской службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которыми на губернаторов и нижестоящих руководителей, т. е. глав муниципалитетов, возложена персональная ответственность за проведение мобилизации на управляемой ими территории, а на губернаторов еще и обязанности командующего силами территориальной обороны.

Мэры и сейчас получают допуск, например, если они руководят ЗАТО или им по работе нужна информация о некоторых характеристиках объектов, которая составляет гостайну, добавляет собеседник в спецслужбах. Он согласен с тем, что возложение на губернаторов ответственности за допуск к гостайне мэров связано именно с укреплением мобилизационной вертикали.

По мнению политолога Алексея Макаркина, политические злоупотребления предлагаемой нормой вполне возможны. Это еще один удар по местному самоуправлению, которое по закону независимо от исполнительной власти.

Однако губернатор теперь получает еще один рычаг прямого воздействия на мэров, говорит эксперт.