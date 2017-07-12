Спецпрокурор США по РФ проведет проверку по факту встречи сына Трампа с российским юристом
По данным телеканала CNN, Роберт Мюллер также изучит опубликованные ранее Дональдом Трампом — младшим электронные письма, касающиеся указанной встречи.
По данным телеканала CNN, Роберт Мюллер также изучит опубликованные ранее Дональдом Трампом — младшим электронные письма, касающиеся указанной встречи.
По данным ее источников, Мюллер в рамках разбирательства по РФ проведет проверку по факту указанной встречи. Спецпрокурор в том числе изучит опубликованные ранее Дональдом Трампом — младшим электронные письма, касающиеся его встречи с адвокатом из РФ, отмечает телеканал.
В воскресенье газета The New York Times (NYT) сообщила, что
В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России, и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. В тот же день
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.