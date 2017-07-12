По прозрачности госзакупок Беларусь серьезно отстает от Украины и Грузии

Источник: Ежедневник.by

Лидером данного рейтинга с показателем прозрачности 86,2% является Украина, где в последнее время система госзакупок подверглась серьезному реформированию. Немного от Украины отстает Грузия с показателем около 85%. Беларусь оказалась на четвертой позиции с показателем 70,5%. Он сходный с уровнем Молдовы, оказавшейся на третьем месте. Пока. Сегодня аутсайдерами по прозрачности госзакупок в странах Восточного партнерства являются Армения и Азербайджан, однако, очень вероятно, что они скоро догонят группу «середнячков», пишет Thinktanks.by.

Об этом в ходе презентации Рейтинга прозрачности госзакупок рассказал руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин. Он отметил, что исследование было комплексным и проводилось сразу в шести странах Восточного партнерства. Его целью являлась разработка и применение общего стандарта оценки национального законодательства о госзакупках (ЗГЗ) для выявления актуальных проблем и выработки рекомендации по улучшению. За белорусскую часть отвечал Исследовательский проект BIPART.

Как отметил Владимир Ковалкин, в ходе исследования в каждой стране были изучены 64 показателя, которые затем разделили на 5 групп:

Однородность законодательной базы.

Эффективность.

Прозрачность.

Подотчетность и честность.

Конкурнтоспособность и беспристрастность.

В результате основные проблемы белорусского законодательства о госзакупках выглядят так:

Эффективность

Электронные средства не являются основным способом проведения процедуры государственной закупки и обмена документами и сведениями между организаторами и участниками торгов.

В ЗГЗ не предусмотрен подход к выбору победителя на основе метода затраты-выгоды в том случае, когда критерием оценки является не только цена, но и качество.

Прозрачность

ЗГЗ не обязывает публикацию данных машиночитаемом виде.

ЗГЗ не обязывает публиковать информацию о субподрядчиках.

Подотчетность и честность

В ЗГЗ не предусмотрены механизмы консультаций с бизнесом и гражданским обществом.

В ЗГЗ отсутствуют нормы, предусматривающие санкции за нарушение ЗГЗ.

В ЗГЗ не предусмотрено, что обоснование использования неконкурентной процедуры закупки должно быть обнародовано закупающей организацией.

ЗГЗ не содержит запрета на участие в процедурах госзакупок на разумное время для бывших государственных служащих.

Конкурентоспособность и беспристрастность

Преференции «отечественным» производителям (15%).

ЗГЗ не предусматривает, что приглашение к участию в закупках должно включать: условия оплаты, срок поставки или выполнения работ, а также срок исполнения контракта.

Однородность законодательной базы

ЗГЗ не охватывает закупки при строительстве.

ЗГЗ не предусматривает выделение в штате специального сотрудника, обладающего достаточной компетентностью для проведения госзакупок.

Невозможно обжалование процедуры закупки любой заинтересованной стороной вплоть до подписания контракта.

Комментируя проблемы, Владимир Ковалкин особое внимание уделил тому, что из-за отсутствия охвата белорусским законодательством госзакупок в строительстве, МАРТ терпит крах в попытках соблюсти однородность законодательной базы.

«Это просто ужасно», — резюмировал экономист и продемонстрировал таблицу, на которой виден «прогресс» в деле прозрачности закупок. Согласно представленным данным, если в 2013 году закрытые госзакупки составляли в Беларуси около 55%, то в 2014 году возросли примерно до 68%. В это же время открытые тендеры сократились примерно с 19% до 7%. Но это по количеству закупок. «По деньгам около 90% тендеров идут по закрытой процедуре», — отметил Владимир Ковалкин.

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