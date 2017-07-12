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04:18 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦРУ обвинил РФ и Wikileaks в стремлении подорвать западную демократию

По словам Майкла Помпео, ЦРУ сталкивается с деятельностью «государственных и негосударственных действующих лиц, которые стремятся “размыть” демократию и верховенство закона во всем мире».

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Россия и организация Wikileaks стараются подорвать демократию на Западе. Причем Wikileaks является по существу враждебно настроенной по отношению к США разведывательной структурой. С такими утверждениями выступил во вторник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео.

По его словам, в числе угроз, с которыми сталкивается на данном этапе вверенное ему ведомство, — деятельность «государственных и негосударственных действующих лиц, которые стремятся “размыть” демократию и верховенство закона во всем мире».

«Это включает группы вроде Wikileaks — негосударственной вражеской разведывательной службы, которая вербует шпионов, вознаграждает людей, крадущих законные секреты и использует данную информацию, чтобы подрывать западные демократии. И это, разумеется, включает российское правительство, которое давно является основной фигурой в мире, практикующей “активные меры”. Это продолжается десятилетия», — сказал Помпео.

Комментарии
1
Иван Петров
Как и следовало ожидать, директор цру спорол очередную чушь.
Какая "демократия" имеется в виду? Верховенство какого "закона"?
Группы вроде Викиликс - это что за группы? У них есть названия?
Короче, опять пустой трёп и ни одного факта.
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