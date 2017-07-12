Глава ЦРУ обвинил РФ и Wikileaks в стремлении подорвать западную демократию

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Россия и организация Wikileaks стараются подорвать демократию на Западе. Причем Wikileaks является по существу враждебно настроенной по отношению к США разведывательной структурой. С такими утверждениями выступил во вторник директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео.

По его словам, в числе угроз, с которыми сталкивается на данном этапе вверенное ему ведомство, — деятельность «государственных и негосударственных действующих лиц, которые стремятся “размыть” демократию и верховенство закона во всем мире».