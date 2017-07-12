В ЕР назвали «чисто техническим» решение о росте зарплаты депутатов

Решение о повышении заработной платы депутатам Заксобрания и членам правительства Красноярского края является «чисто техническим», поскольку индексация зарплаты ряда категорий госслужащих не проводилась уже десять лет. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Для окончательного утверждения необходимо вносить корректировки в бюджет. В данный момент зарплаты не повышены», — сообщил представитель партийного объединения (цитата РИА «Новости»).

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания региона на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое. По неофициальным данным, инициатором изменений стала группа парламентариев из «Единой России».

Законопроект о повышении зарплат народных избранников уже подписал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Однако на официальном сайте регионального Заксобрания соответствующий проект документа не зарегистрирован.

Толоконский, комментируя ситуацию, заявил, что у красноярских чиновников одна из самых низких зарплат в сравнении с другими регионами.

«Они не изменялись в течение десятка или более лет, поэтому здесь основания, аргументы, безусловно, есть», — приводит слова главы региона местный телеканал «Енисей».