Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Сын президента США Дональд
Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Сын президента США Дональд
«Ничего такого там не было. Нечего было сказать», — сказал в интервью телеканалу Fox News.
«Оглядываясь назад, я, вероятно, поступил бы по-другому», — отметил сын американского лидера.
«Кто-то прислал мне электронное сообщение. Я ничего не могу сделать с тем, что мне присылают сообщения. Я читаю и отвечаю на них соответствующим образом», — добавил он.
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года
На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер — нынешний советник президента.
Представители
Н. Весельницкая ранее уже рассказала в интервью телеканалу NBC, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих Клинтон.
В понедельник
«Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом», — ответил Песков журналистам на вопрос, известно ли в Кремле