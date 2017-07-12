Трамп-младший объяснил свое молчание о встрече с Весельницкой

Источник: AP 2017

«Ничего такого там не было. Нечего было сказать», — сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп-младший подчеркнул, что никакой полезной информацией он с Весельницкой не обменивался.

По его словам, встреча с ней оказалась пустой тратой времени.

«Оглядываясь назад, я, вероятно, поступил бы по-другому», — отметил сын американского лидера.

«Кто-то прислал мне электронное сообщение. Я ничего не могу сделать с тем, что мне присылают сообщения. Я читаю и отвечаю на них соответствующим образом», — добавил он.

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Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Весельницкой, которая якобы «имеет связи в Кремле» и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер — нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

Н. Весельницкая ранее уже рассказала в интервью телеканалу NBC, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих Клинтон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знакомы с Весельницкой, которая якобы в июне прошлого года встречалась с сыном президента США Трампом-младшим.