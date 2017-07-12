На Генассамблее ООН будет поднят вопрос Крыма — власти

«Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», — сказал Елисеев.
Он также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса — это «альфа и омега» в переговорах с международными партнерами. Следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 12 сентября.