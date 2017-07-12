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08:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На Генассамблее ООН будет поднят вопрос Крыма — власти

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН в отношении Крыма, сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью «Крым. Реалии».

Источник: "РИА Новости" Украина

«Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», — сказал Елисеев.

Он также добавил, что вопросы Крыма и Донбасса — это «альфа и омега» в переговорах с международными партнерами. Следующая, 72-я, сессия Генеральной ассамблеи ООН откроется 12 сентября.

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