На Генассамблее ООН будет поднят вопрос Крыма — власти

«Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», — сказал Елисеев.