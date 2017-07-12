В среду в Киеве стартует саммит Украина-ЕС

Источник: "РИА Новости" Украина

Пленарное заседание саммита состоится в четверг.

Европейский союз на саммите будут представлять глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также еврокомиссары Йоханнес Хан и Сесилия Мальмстрем. Украину представит президент Петр Порошенко.

Украинский лидер заявил, что Украина настроена на «решительный, ускоренный, конкретный, практический диалог» в ходе саммита, и выразил надежду, что по его итогам будет отмечен значительный прогресс в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе в части безопасности.

Накануне саммита Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.

Порошенко заявил, что процесс ратификации соглашения окончательно завершен и в ходе саммита участники это торжественно отпразднуют.

«Мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства», — заявил Порошенко.

Представительство ЕС в Киеве также подтвердило, что на саммите политики торжественно отметят завершение процесса ратификации соглашения.

«Во время саммита лидеры государств и институций ЕС отметят завершение процесса ратификации соглашения об ассоциации и недавнее вступление в силу безвизового режима для граждан Украины. Все это является конкретными результатами и важными шагами в процессе углубления партнерства между ЕС и Украиной», — сообщили в представительстве.

В мае парламент Нидерландов по итогам голосования в Сенате последним из парламентов стран-членов ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации.