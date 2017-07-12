Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику

Источник: Publika.md

Находясь с рабочим визитом в США, лидер демократов посетил бизнес-инкубатор 1776 — инициатор Глобальной федерации стартапов. Владу Плахотнюку понравилась идея и он отметил, что проект можно внедрить и в Молдове.

Бизнес-инкубатор 1776 был запущен еще в 2011 году по инициативе экс-президента Барака Обамы. Цель компании — поддержка начинающих предпринимателей. За несколько лет фирма приняла участие в создании более полутора тысяч компаний.

«Бизнес-среда в Соединенных Штатах очень динамичная. Конкуренция большая и, чтобы запустить на рынке новый продукт, нужно взаимодействовать с разными структурами. Например, с политиками и бизнесменами, которые могут поддержать инициативу предпринимателей. Это дает толчок для их развития в различных областях. Мы чётко заявили, в Молдове широко открыты двери для американских инвесторов. Мы готовы предоставить им льготы, чтобы их инвестиции в этот и другие проекты были выгодными», — сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

Входящий в состав молдавской делегации замминистра экономики Виталий Юрку отметил, что Молдове нужен подобный инкубатор.

«Мы обсудили вопрос с представителями инкубатора. Нам нужно перенять их опыт. Нечто подобное у нас есть в Техническом университете, где при финансировании правительств США и Швеции открылся Образцовый центр инноваций в области IT Tekwill», — отметил замминистра экономики Виталий Юрку.