Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику
Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику.
Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк призвал американских бизнесменов инвестировать в молдавскую экономику.
Находясь с рабочим визитом в США, лидер демократов посетил
«Бизнес-среда в Соединенных Штатах очень динамичная. Конкуренция большая и, чтобы запустить на рынке новый продукт, нужно взаимодействовать с разными структурами. Например, с политиками и бизнесменами, которые могут поддержать инициативу предпринимателей. Это дает толчок для их развития в различных областях. Мы чётко заявили, в Молдове широко открыты двери для американских инвесторов. Мы готовы предоставить им льготы, чтобы их инвестиции в этот и другие проекты были выгодными», — сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.
Входящий в состав молдавской делегации замминистра экономики Виталий Юрку отметил, что Молдове нужен подобный инкубатор.
«Мы обсудили вопрос с представителями инкубатора. Нам нужно перенять их опыт. Нечто подобное у нас есть в Техническом университете, где при финансировании правительств США и Швеции открылся Образцовый центр инноваций в области IT Tekwill», — отметил замминистра экономики Виталий Юрку.
Члены делегации также встретились в