В Аргентине просят вызвать генпрокурора на допрос по подозрению в коррупции
Расследование связано с покупкой в 2013 году здания для прокуратуры, стоимость которого составила $2,6 млн.
Расследование связано с покупкой в 2013 году здания для прокуратуры, стоимость которого составила $2,6 млн.
Согласно документу, прокурор обвиняет Хильс Карбо и других фигурантов дела «в мошенничестве, нанесшем вред государству, злоупотреблении властью, получении взятки, торговле влиянием и ведении деятельности, несовместимой с государственной должностью».
Расследование связано с покупкой здания для прокуратуры в 2013 году, стоимость которого составила 43,85 млн песо ($2,6 млн). По версии стороны обвинения, подозреваемые определили победителя тендера еще до его объявления. «Хотя административная процедура выглядела законно, на самом деле это был результат махинаций, которые ущемляли интересы государства и проводились ради получения выгоды обвиняемыми», — говорится в документе.
Запрос Тайано был отправлен на фоне слухов о планах правительства отправить генпрокурора в отставку при помощи президентского указа. Хильс Карбо ранее назвала такой вариант лишения ее должности противоречащим конституции. Согласно аргентинскому закону о прокуратуре, глава органа «может быть смещен только» в результате импичмента, инициатором которого должен стать парламент. У сторонников правительства нет необходимого для этого большинства ни в одной из палат Конгресса.
Хильс Карбо был назначена на должность генпрокурора в 2012 году при президенте Кристине Фернандес де Киршнер. Действующее правительство неоднократно обвиняло ее в препятствовании расследованию дел, в которых замешаны члены прошлой администрации.