Единороссы приостановили членство в партии главы Лысьвы Виталия Шувалова
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На его место в местном отделении партии назначен председатель Лысьвенской гордумы Виктор Комаренко.
Напомним, 6 июля следователи предъявили обвинение Виталию Шувалову, который подозревается в превышении должностных полномочий и в уголовном деле, возбужденном в отношении
Кроме того, по версии следователей, нынешний глава подписал документы на ввод в эксплуатацию трёх жилых домов, которые были построены с нарушением действующих строительных норм (ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления)).
Отметим, полномочия Виталия Шувалова на посту главы Лысьвы истекли ещё 12 марта этого года. В связи с чем дума должна была назначить врио главы Лысьвы путём тайного голосования. Но местные депутаты, ссылаясь на письмо администрации губернатора Пермского края и
Прокуратура, не согласная с таким решением депутатов, внесла в местный парламент представление об устранении нарушений.