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08:07 (мск), источник: NewsKo

Единороссы приостановили членство в партии главы Лысьвы Виталия Шувалова

Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», в понедельник, 10 июля, на основании личного заявления бывшего секретаря местного отделения партии в Лысьве, главы Лысьвы Виталия Шувалова его членство в партии было приостановлено.

На его место в местном отделении партии назначен председатель Лысьвенской гордумы Виктор Комаренко.

Напомним, 6 июля следователи предъявили обвинение Виталию Шувалову, который подозревается в превышении должностных полномочий и в уголовном деле, возбужденном в отношении экс-главы Лысьвы Сергея Рихтера и руководителя МУУП «Теплоэнергоремонт» Анатолия Сидорова, проходит свидетелем. В правоохранительных органах считают, что нынешний глава подписал документы, касающиеся передачи сетей в концессию.

Кроме того, по версии следователей, нынешний глава подписал документы на ввод в эксплуатацию трёх жилых домов, которые были построены с нарушением действующих строительных норм (ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления)).

Отметим, полномочия Виталия Шувалова на посту главы Лысьвы истекли ещё 12 марта этого года. В связи с чем дума должна была назначить врио главы Лысьвы путём тайного голосования. Но местные депутаты, ссылаясь на письмо администрации губернатора Пермского края и государственно-правового управления, основывающихся на федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года), по которому глава имеет право оставаться в должности до утверждения кандидатуры следующего главы, отменили переназначение.

Прокуратура, не согласная с таким решением депутатов, внесла в местный парламент представление об устранении нарушений.

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