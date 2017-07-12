Александр Барях избран директором Пермского центра УрО РАН
ПЕРМЬ, 12 июля, ФедералПресс. Александр Барях 10 июля избран директором Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Об этом сообщается на сайте заксобрания Прикамья.
ПЕРМЬ, 12 июля, ФедералПресс. Александр Барях 10 июля избран директором Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН. Об этом сообщается на сайте заксобрания Прикамья.
Сотрудники центра поддержали программу развития, предложенную Баряхом. На данном этапе важнейшей задачей развития станет организация исследовательского центра мирового уровня, сочетающего применение различных научных подходов, а также создание исследовательской инфраструктуры.
Александр Барях — доктор технических наук, профессор. Ранее возглавлял Горный институт УрО РАН.